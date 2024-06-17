Александра Трусова согласилась выйти замуж за фигуриста Макара Игнатова

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова согласилась выйти замуж за российского фигуриста Макара Игнатова.

Игнатов опубликовал совместное фото с Трусовой и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!».

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.