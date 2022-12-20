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Фигурное катание

Сегодня, 16:40

Горшков: «Морозов очень талантливый человек. Во главе угла в каждой из его программ стоит рациональность»

Алина Савинова
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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков поделился мнением о совместной работе с Николаем Морозовым, Ириной Жук и Александром Свининым.

«Мы с Жук и Свининым продолжаем работать в довольно интересном формате. На какое-то время расходимся по своим каткам, потом встречаемся в Новогорске. В этом сезоне провели уже четыре таких сбора. Вместе работаем, вместе выезжаем на турниры, вместе обсуждаем какие-то проблемы. У каждого из тренеров свое видение процесса, и это классно. Жаль, конечно, что Морозов застрял в США. Он единственный из нас имеет большой опыт работы с одиночниками, а это вообще другой взгляд, другой подход к процессу.

В работе Морозова это очень четко прослеживается. Коля вообще очень талантливый человек, в чем-то — так просто гениальный. Причем во главе угла в каждой из его программ стоит именно рациональность. Когда мы начали вместе работать, Морозов как-то посмотрел на мою пару Арина Ушакова — Максим Некрасов и сказал по поводу одного из элементов: «Давай его выкинем?» Я стал его убеждать, что ничего выкидывать не нужно и это — своего рода фишка, но Коля меня переубедил. Сказал, если я поступлю так, как он советует, ребята сразу поедут гораздо быстрее, гораздо легче, без нервяка, и в итоге наберут гораздо больше плюсов", — приводит RT слова Горшкова.

В настоящее время Горшков тренирует такие пары, как Ирина Хавронина — Дарио Чиризано и Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1088504-gorshkov-intervyu-shabalin-morozov-sudi
Фигурное катание
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