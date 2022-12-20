Горшков — об уходе спортсменов: «Самое неприятное, когда причиной становится какое-то сиюминутное недопонимание»

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков высказался на тему переходов спортсменов к другому специалисту.

— К тому, что спортсмены уходят к другому специалисту, привыкнуть можно?

— Нет, конечно. Понятно, со временем все начинает восприниматься не так эмоционально, но в любом варианте это драма. Как в семье при разводе. Какими бы ни были отношения, больно бывает всем, — приводит RT слова Горшкова.

Самое противное и неприятное, когда понимаешь, что причиной разрыва становится какое-то сиюминутное недопонимание. Весь мой жизненный и тренерский опыт показывает, переходы происходят в основном по одной и той же причине: когда у спортсмена не получается добиться желаемого результата, он начинает искать виновных на стороне. Пытается любым способом найти себе оправдание.

— Сейчас довольно много говорят о том, что Дэвис — Смолкин скорее всего будут кататься за США, а Аннабель может отправиться искать партнера во Францию и соответственно выступать за эту страну. Вы допускаете, что кто-то из ваших спортсменов тоже может захотеть уехать?

— Конечно. Тем более сейчас переходы сильно упростились. Если есть паспорт, разрешение сменить спортивное гражданство возможно получить за два месяца. Понятно, что об этом не принято говорить, но я, как тренер, просто обязан держать в голове все возможные варианты.

Просто сейчас, как мне кажется, нужно думать о том, чтобы фигуристы оставались максимально активными и заряженными на работу, а не о чем-то другом.