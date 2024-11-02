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Фигурное катание

Сегодня, 12:31

Мишин — о желании Валиевой вернуться в спорт: «Добрые помыслы — это всегда хорошо»

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова фигуристки Камилы Валиевой, которая заявила о желании вернуться в спорт после окончания дисквалификации.

«Валиева хочет вернуться после окончания дисквалификации? Это хорошо. Такие добрые помыслы — это всегда хорошо», — сказал Мишин «СЭ».

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

22 июля 18-летняя спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Денис Сафронов

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Камила Валиева

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