Мишин — о конфликте Плющенко и Ягудина: «Они оба заслуживают нашего преклонения»

Известный тренер Алексей Мишин отреагировал на конфликт двух своих учеников — прославленных фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

Плющенко и Ягудин вступили в словесную перепалку в СМИ и социальных сетях.

«Как я к этому отношусь? Оба спортсмена достойные. В какой-то период один побеждал, в какой-то — другой. Оба спортсмена заслуживают нашего уважения и, может быть, нашего преклонения», — заявил Мишин Sport24.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира. Евгений Плющенко — 2-кратный олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион мира.