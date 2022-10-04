Сегодня, 22:10
Известный тренер Алексей Мишин отреагировал на конфликт двух своих учеников — прославленных фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
Плющенко и Ягудин вступили в словесную перепалку в СМИ и социальных сетях.
«Как я к этому отношусь? Оба спортсмена достойные. В какой-то период один побеждал, в какой-то — другой. Оба спортсмена заслуживают нашего уважения и, может быть, нашего преклонения», — заявил Мишин Sport24.
Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира. Евгений Плющенко — 2-кратный олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион мира.