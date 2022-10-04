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Фигурное катание

Сегодня, 22:10

Мишин — о конфликте Плющенко и Ягудина: «Они оба заслуживают нашего преклонения»

Иван Шитик
Корреспондент

Известный тренер Алексей Мишин отреагировал на конфликт двух своих учеников — прославленных фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

Плющенко и Ягудин вступили в словесную перепалку в СМИ и социальных сетях.

«Как я к этому отношусь? Оба спортсмена достойные. В какой-то период один побеждал, в какой-то — другой. Оба спортсмена заслуживают нашего уважения и, может быть, нашего преклонения», — заявил Мишин Sport24.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира. Евгений Плющенко — 2-кратный олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион мира.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-04-mishin-o-konflikte-plyushchenko-i-yagudina-oni-oba-zasluzhivayut-nashego-prekloneniya
Алексей Мишин (фигурное катание)
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
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