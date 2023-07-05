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Фигурное катание

Сегодня, 14:37

Мишин эмоционально отреагировал на смерть Рабер: «Редкий и светлый человек в нашем фигурном катании!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Алексей Мишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирины Рабер.

«Это была замечательная женщина! Редкий, надежный и светлый человек в нашем фигурном катании! Значимый, но в то же время простой человек. Побольше бы таких руководителей!» — сказал Мишин «СЭ».

Ирина Рабер скончалась после продолжительной болезни.

Рабер с 2005 по 2022 год возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы. Также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом организации.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
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