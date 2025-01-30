Мишин — об авиакатастрофе с российскими фигуристами в США: «Печально, когда близкие люди уходят из жизни таким нелепым образом»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в комментарии для «СЭ» отреагировал на крушение пассажирского самолета в США.

«Знаете, такие замечательные, близкие тебе люди... Всегда печально, когда они уходят из жизни таким нелепым образом. Только печаль и сострадание», — сказал Мишин «СЭ».

На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), находились несколько фигуристов и два бывших российских тренера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спортивного агента Ари Закаряна.

Всего на борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете находились трое военных. На данный момент официальных данных о жертвах нет.

Александр Абустин