Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:15

Мишин — о спортивном росте Семененко: «Неудивительно, что Женю нередко номинируют на звание секс-символа фигурного катания»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин рассказал о том, как его ученик Евгений Семененко вырос в профессиональном плане за последнее время.

Прежде всего Женя созрел философски. Время и работа позволили ему превратиться из ловкого подростка в зрелого артиста. Неудивительно, что любители нашего вида спорта нередко номинируют его на звание секс-символа фигурного катания. Говоря серьезно, Женя усовершенствовался во всех ипостасях, которые крайне необходимы фигуристу высокого класса. Для меня, например, в этом есть одна удивительная вещь — эта метаморфоза произошла каким-то революционным образом. Он открыл в себе большое артистическое дарование во многом, потому что стал катать программы, в которых он видел себя как героя. Это и «Адажио» Альбинони, и его корейские мотивы, в которых он выступает не только как исполнитель, но и как хореограф. Воспроизвести такой ремейк, как в произвольной, — тоже метод самосовершенствования. Боюсь сглазить, но скажу, что технически он стал лучше кататься, лучше вращаться и лучше прыгать, — сказал Мишин.

На чемпионате России в Красноярске Семененко выиграл золотую медаль.

Татьяна Прокофьева, Елизавета Туктамышева и&nbsp;Алексей Мишин. «В общении со спортсменами стараюсь искоренить дух примитивизма». Мишин — о Туктамышевой и Семененко

Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
0
Читайте также
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мишин вспомнил о конкуренции Семененко и Гуменника в юном возрасте

Стала известна причина смерти первого партнера Тарасовой в парном катании Александра Тихомирова