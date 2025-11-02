Видео
2 ноября, 19:45

Мишин: «Ни одна страна мира не может провести такое шоу, как Плющенко»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алексей Мишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин стал гостем шоу своего ученика Евгения Плющенко «Спящая красавица» и поздравил фигуриста с днем рождения. Во время монолога 84-летний тренер катался по льду на коньках, а также призвал своим телефоном включать фонарики.

«Я очень горд тем, что могу поздравить Евгения с днем рождения. Его спортивной родиной следует считать Петербург. Петербург любит тебя, Женя, и будет любить дальше! Спасибо, что мне довелось провести с тобой столько лет. И большое спасибо за шоу, которое мы видим.

Не все понимают, где мы сейчас находимся. Ни одна страна мира сейчас не может провести такое шоу, а Женя сделал. Почему? Медведева, Трусова, Щербакова — это звезды, это легенды. У этих наших трех граций такая коллекция медалей, которую не соберет ни одна страна мира в женском катании. А у Жени Плющенко медалей, наверное, еще втрое больше. (Смеется.)

Маленькая девочка Лена Костылева сделала столько четверных прыжков, сколько не увидишь на чемпионате мира. Это реальность, и жалко, что мы мало говорим о ней вслух», — сказал Мишин.

  • Kirill Boglovsky

    Со своим ребенком-то? Да, надеюсь, это единственные в своем роде мyдаки-родители.

    04.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Потому что ни в одной стране мира никакие ледовые шоу не оплачиваются из госбюджета. Тем более, когда страна находится в состоянии войны.

    02.11.2025

    Евгений Плющенко
    Фигурное катание
    Алексей Мишин (фигурное катание)
