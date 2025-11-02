Мишин: «Ни одна страна мира не может провести такое шоу, как Плющенко»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин стал гостем шоу своего ученика Евгения Плющенко «Спящая красавица» и поздравил фигуриста с днем рождения. Во время монолога 84-летний тренер катался по льду на коньках, а также призвал своим телефоном включать фонарики.

«Я очень горд тем, что могу поздравить Евгения с днем рождения. Его спортивной родиной следует считать Петербург. Петербург любит тебя, Женя, и будет любить дальше! Спасибо, что мне довелось провести с тобой столько лет. И большое спасибо за шоу, которое мы видим.

Не все понимают, где мы сейчас находимся. Ни одна страна мира сейчас не может провести такое шоу, а Женя сделал. Почему? Медведева, Трусова, Щербакова — это звезды, это легенды. У этих наших трех граций такая коллекция медалей, которую не соберет ни одна страна мира в женском катании. А у Жени Плющенко медалей, наверное, еще втрое больше. (Смеется.)

Маленькая девочка Лена Костылева сделала столько четверных прыжков, сколько не увидишь на чемпионате мира. Это реальность, и жалко, что мы мало говорим о ней вслух», — сказал Мишин.