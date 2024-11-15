Ягудин — о шоу Медведевой: «Мне не нужны юбилеи, мне нужна движуха»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал свое участие в ледовом шоу в честь 25-летия Евгении Медведевой.

«Я счастлив, сегодня юбилей у Жени — 25. А мне скоро 45. Надо будет сделать тоже шоу, хороший вопрос. Я сделаю на 50 шоу, но не на свои 50. Но я вообще не хочу. Мне не нужны юбилеи, мне нужна движуха», — сказал Ягудин.

Юбилейное шоу Медведевой проходит на «ЦСКА Арене» 15 ноября, в пятницу. Помимо самой Евгении участие в нем принимают Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие фигуристы.