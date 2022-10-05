Ягудин ответил на пост Плющенко: «Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Работай, Женечка!»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал пост в своих социальных сетях, в котором ответил двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее Плющенко ответил на пост Ягудина со статистикой очных встреч между ними, заявив, что Алексей опубликовал неверную таблицу.

«Женечка, отвечу тебе. Надеюсь, не сильно отвлеку своим ответом? Я знаю, что ты всегда сидишь, работаешь, никогда не задеваешь первым, строишь катки, гостиницы, по 8 часов проводишь на катке.

Во-первых, я ничего не считал. Воспользовался статьей ребят из sports.ru, которые уже давно все посчитали. Ссылочку, я думаю, они могут тебе оставить. Во-вторых, ниже я прикреплю кусочек из толкового словаря лингвиста Сергея Ивановича Ожегова, который растолкует тебе смысл слова ОЧНЫЙ», — написал Ягудин.

Также Ягудин заявил, что ему наплевать на все, что было 20 лет назад.

«В-третьих, про чемпионаты России. Речь не шла о победах, коллеги из sports.ru приводили статистику очных соревнований. Какие годы? 1996 и 1997. И о том, кто был выше в том или ином соревновании. Но ты не волнуйся, ты все равно впереди по статистике чемпионатов России! Олимпиада и чемпионаты мира, разумеется, менее важны.

В-четвертых, я не живу прошлым. Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которого сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером Татьяной Анатольевной Тарасовой!» — написал фигурист.

В конце поста Ягудин отметил, что восхищается карьерой Плющенко и расстроен тем, что из-за своей травмы и раннего завершения карьеры им не удалось посоревноваться дольше.

«Ну и напоследок, я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!» — написал Ягудин.

3 октября Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным в турнире по шоу-программам и сказал, что Алексей не умеет кататься. На что Ягудин в своем Telegram-канале опубликовал статистику очных встреч с Евгением в турнирах, по которой он превосходит Плющенко.

В интервью «СЭ» Татьяна Тарасова назвала Плющенко идиотом за его критику в адрес Ягудина.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира. Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.