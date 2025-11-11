Ягудин: «В спорт детей приводят Загитова, Щербакова, Медведева. Мы в наше время могли привести разве что пару семей»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал спортсменов, которые мотивируют детей приходить в спорт.

— В мое время в России узнали, что я выиграл Олимпиаду, через день или двое суток, потому что не было всевозможных гаджетов, которые молниеносно транслировали, передавали информацию. Сейчас все быстрее.

Кто приводит детей в спорт? На мой взгляд, такие спортсмены, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева — именно вот это современное общество фигуристов приводит огромную массу новых детишек в секции. Мы в свое время могли заинтересовать разве что парочку семей, которые жили в одном и том же доме в Санкт-Петербурге, — сказал Ягудин.

