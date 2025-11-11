Ягудин: «У Валиевой есть все, чтобы не просто быть среди сильнейших, но и выше»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что Камила Валиева может стать сильнейшей фигуристкой мира после возвращения.

С 25 октября 2025 года спортсменке разрешено официально начать тренироваться.

«Четыре года прошло — это огромный срок, это пропасть. Но, судя по тому, на каком уровне сейчас находится женское одиночное фигурное катание, у Камилы все есть для того, чтобы вновь быть там — в когорте сильнейших, и быть не просто среди, а еще и выше всех», — цитирует Ягудина ТАСС.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет начался с 25 декабря 2021-го.