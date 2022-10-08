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Фигурное катание

Сегодня, 08:33

Ягудин о дебюте Щербаковой в роли ведущей: «Круто, быстро, динамично»

Ягудин в восторге от дебюта Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»
Руслан Минаев

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился эмоциями от дебюта Анны Щербаковой в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«В последнее время я часто имел честь и возможность общаться с Аней Щербаковой, хотел бы жирным шрифтом выделить ее профессионализм. Я увидел то, чего ожидал — круто, быстро, динамично. Честно, это было хорошо, несмотря на то что первый день обычно волнительный», — цитирует Ягудина Sport24.

В четверг, 6 октября стартовали съемки нового сезона шоу «Ледниковый период».

Ведущими передачи, как и в прошлом сезоне, стали Алина Загитова и Алексей Ягудин. В этом году к ним присоединилась Анна Щербакова.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-07-eto-bylo-khorosho-yagudin-o-debyute-shcherbakovoy-v-roli-vedushchey-lednikovogo-perioda
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Алина Загитова
Анна Щербакова
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