Ягудин: «Спорт всех объединяет»

Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр-2002 в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о разносторонности отечественных спортсменов.

«Хочешь не хочешь, а жизнь перетекает от одного мероприятия до другого. Спорт всех объединяет. Но в последнее время эта тенденция немного изменилась, к сожалению. В России мы все делаем, чтобы из каждого вида спорта было продолжение. Чтобы это была незаконченная книга. Круто, что у людей есть много вариантов спортивных федераций, где они могут себя попробовать. Здорово, что привлекают спортсменов к другим видам спорта. Я неделю назад стрелял из лука, Трусова прыгала в длину, кто-то бежит. Это круто», — сказал Ягудин.