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Фигурное катание

Сегодня, 14:36

Железняков: «Уровень фигурного катания среди юниоров вырос, многие девочки прыгают четверные»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хореограф Алексей Железняков отреагировал на высказывание чемпионки России по фигурному катанию Елены Радионовой о падении уровня женского одиночного катания.

«Я бы не сказал, что уровень фигурного катания падает. Когда девочки взрослеют, конечно, им становится намного сложнее: меняется тело, меняется форма, и намного сложнее прыгать квады, естественно. А тем девочки, которые еще юные и еще не начали оформляться, им это дается легче. Вы знаете, сколько сейчас юных девочек, которые прыгают четверные? На самом деле очень много. Поэтому я не считаю, что уровень катания падает в техническом плане. Девочки при взрослении теряют возможность исполнять сильные прыжки, это нормально и закономерно. Вот и все. Среди юниоров он как раз-таки, наоборот, вырос. Потому что четверные сейчас прыгают уже очень-очень многие», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Ранее Радионова заявила, что уровень женского одиночного катания падает по определенным причинам: повышение возрастного ценза, уход лидеров. При этом она отметила, что уровень мужского катания растет.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Алексей Железняков
Елена Радионова
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