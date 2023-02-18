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Фигурное катание

Сегодня, 18:34

Алексей Железняков — о турнире шоу-программ: «Если меня пригласят, с удовольствием поработаю»

Алина Савинова
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что готов принять участие в турнире шоу-программ по фигурному катанию.

«Если меня пригласят в качестве хореографа, я с удовольствием поработаю, внесу креативную нотку, попробую сделать что-то интересное, новое. Потому что зачастую ты наблюдаешь одно и то на шоу и всегда хочется чего-то добавить. Как хореограф я вижу, что можно изменить, что можно привнести в шоу, чтобы оно стало действительно шоу. Если меня пригласят, и это не будет пересекаться с моим рабочим графиком, то я приму участие», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Турнир фигуристов по шоу-программам состоится 18 марта в Москве. Его участники покажут показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksei-zheleznyakov-ya-s-udovolstviem-porabotayu-na-turnire-shou-programm-esli-menya-priglasyat-v-kachestve-khoreografa-228928/
Фигурное катание
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