Алексей Железняков — о турнире шоу-программ: «Если меня пригласят, с удовольствием поработаю»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что готов принять участие в турнире шоу-программ по фигурному катанию.

«Если меня пригласят в качестве хореографа, я с удовольствием поработаю, внесу креативную нотку, попробую сделать что-то интересное, новое. Потому что зачастую ты наблюдаешь одно и то на шоу и всегда хочется чего-то добавить. Как хореограф я вижу, что можно изменить, что можно привнести в шоу, чтобы оно стало действительно шоу. Если меня пригласят, и это не будет пересекаться с моим рабочим графиком, то я приму участие», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Турнир фигуристов по шоу-программам состоится 18 марта в Москве. Его участники покажут показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут.