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Фигурное катание

Сегодня, 17:41

Косторная: «Уважение Трусовой за то, что она идет вперед»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, оценила возвращение на лед Александры Игнатовой (Трусовой).

— Вы плевались от аббревиатуры ТЩК еще пять лет назад, но сейчас Трусова здесь, ты катаешься, Щербакова — ведущая. Хочется всех на льду увидеть?

Косторная: Мы с Сашей пересекается иногда в «Ангелах Плющенко», поэтому для меня не сюрприз, что она катается. Она большая молодец, только уважение ей за то, что она идет вперед, несмотря на то, что у нее что-то иногда не получается. Мы хотели бы кататься настолько долго, насколько позволяет здоровье.

Куница: Анна Щербакова прекрасна в роли ведущей.

Косторная: Сколько мы ни смотрели, не заметили у нее ни одной ошибки. Остальные запинаются, путают, а она — идеально. Сможет ли она стать более великой ведущей, чем была фигуристкой? Ей это будет очень сложно.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Алена Косторная / Георгий Куница

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