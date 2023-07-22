Косторная: «Полный технический набор короткой и произвольной программ уже делаем на льду»

Фигуристка Алена Косторная рассказала о подготовке программ в спортивной паре с Георгием Куницей.

19-летняя спортсменка является чемпионкой Европы-2020 в одиночном катании, в начале 2023 года стало известно, что она ушла в парное катание.

«Мы готовимся, работаем, надеемся, что сможем все показать осенью. Не могу сказать о планах на сезон, все будет зависеть от нашей формы, наших контрольных прокатов.

Но пока загадывать рано. Полный технический набор короткой и произвольной программ уже делаем на льду. Выбросы, прыжки, поддержки, подкрут и тодесы.

Перед началом сезона будет три шоу в августе, «Русские сезоны» у Евгения Плющенко. Там тоже будем кататься», — цитирует фигуристку РИА «Новости Спорт».

В мае Косторная и Куница подтвердили свою помолвку.