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Фигурное катание

Сегодня, 14:01

Косторная: «Полный технический набор короткой и произвольной программ уже делаем на льду»

Руслан Минаев
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, &quot;СЭ&quot;/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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Фигуристка Алена Косторная рассказала о подготовке программ в спортивной паре с Георгием Куницей.

19-летняя спортсменка является чемпионкой Европы-2020 в одиночном катании, в начале 2023 года стало известно, что она ушла в парное катание.

«Мы готовимся, работаем, надеемся, что сможем все показать осенью. Не могу сказать о планах на сезон, все будет зависеть от нашей формы, наших контрольных прокатов.

Но пока загадывать рано. Полный технический набор короткой и произвольной программ уже делаем на льду. Выбросы, прыжки, поддержки, подкрут и тодесы.

Перед началом сезона будет три шоу в августе, «Русские сезоны» у Евгения Плющенко. Там тоже будем кататься», — цитирует фигуристку РИА «Новости Спорт».

В мае Косторная и Куница подтвердили свою помолвку.

Источник: РИА
Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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