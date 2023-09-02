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Фигурное катание

Сегодня, 10:24

Алена Косторная стала хореографом в академии Плющенко

Руслан Минаев
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ&quot;/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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Чемпионка Европы Алена Косторная стала хореографом в академии Евгения Плющенко.

«К нашей команде по работе с юниорами присоединилась Алена Косторная! В свободное от своего тренировочного процесса и соревнований времени Алена будет помогать нашим спортсменам и участвовать в наших шоу», — сказано на странице академии в соцсети.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании.

20-летняя фигуристка перешла в парное катание в начале этого года и выступает с Георгием Куницей. 12 августа пара сыграла свадьбу.

Фигурное катание
Алена Косторная
Евгений Плющенко
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