Косторная — о помолвке с Куницей: «Упс... Интриги не вышло»

Фигуристка Алена Косторная в своих соцсетях объявила о помолвке с Георгием Куницей.

«Упс... Интриги не вышло. (Большое спасибо, дорогие журналисты) 15.05.2023. Действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков. Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу», — написала Косторная в соцсети.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото Соцсети

20 мая о помолвке и предстоящей свадьбе пары сообщил Sport24.

Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о деталях предложения в интервью колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной.