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Фигурное катание

20 мая, 19:18

Косторная — о помолвке с Куницей: «Упс... Интриги не вышло»

Ана Горшкова
Корреспондент
Георгий Куница и Алена Косторная.
Фото Соцсети
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Фигуристка Алена Косторная в своих соцсетях объявила о помолвке с Георгием Куницей.

«Упс... Интриги не вышло. (Большое спасибо, дорогие журналисты) 15.05.2023. Действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков. Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу», — написала Косторная в соцсети.

Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Соцсети

20 мая о помолвке и предстоящей свадьбе пары сообщил Sport24.

Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о деталях предложения в интервью колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной.

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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