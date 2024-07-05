Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:21

Экс-фигуристка Леонова: «Трусовой нужно быть очень хорошо подготовленной физически, чтобы конкурировать»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывшая фигуристка Алена Леонова поделился мнением о том, что Александра Трусова намерена возобновить свою карьеру.

«Трусовой сейчас нужно быть очень хорошо подготовленной физически, чтобы она смогла конкурировать. Как показал нынешний сезон, не так много девушек заходило в тройные акселя и четвертные прыжки. Сейчас, как мне кажется, Александре и ультра-си особо не нужны. Если Трусова постепенно будет набирать форму и к середине сезона добавит тройной или четвертной аксель в свои выступления, то для нее это будет очень здорово, и она при этом будет стопроцентно конкурентоспособной», — цитирует Леонову «РБ Спорт».

4 июля стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

Источник: РБ Спорт
Александра Трусова
Алена Леонова
0
Читайте также
Развожаев заявил об уничтожении авиацией военных целей над акваторией Черного моря
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Смять санкции: в ЕС ищут пути сотрудничества с Россией
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Плющенко назвал максимальный личный гонорар за участие в шоу