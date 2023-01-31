0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:09

Алиев объяснил, зачем нужны специальные «фишки» по ходу программы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал, как специальные «фишки» по ходу программы влияют на оценки судей.

«Когда судьи видят, что человек в самом конце программы делает какое-то необычное и сложное в плане того же равновесия движение, они подсознательно отмечают для себя, что фигурист полностью контролирует ситуацию и вроде бы даже не устал. Меня в свое время этим поражали те же Нэйтан, Юдзуру Ханю. Или как сейчас на чемпионате Европы Адам Сяо Хим Фа выдал в конце короткой программы такую дорожку, что прямо закачаешься! Когда понимаешь, что концовка программы идет не на слив, а на подъем, это всегда производит очень крутой эффект», — приводит слова Алиева RT.

Алиев является победителем чемпионата Европы 2020 года в Граце.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1104556-dmitrii-aliev-figurnoe-katanie-sudi
Фигурное катание
Дмитрий Алиев
0
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ветлугин рассказал о тренировках в группе Мишина