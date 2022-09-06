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Фигурное катание

6 сентября, 17:57

Алиев рассказал о сложностях с мотивацией из-за отстранения российских спортсменов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев после короткой программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге признался, что ему было тяжело сохранить мотивацию после отстранения от международных соревнований.

— Ощущение классное. Очень рад, что пришло столько людей поддержать сборную Санкт-Петербурга. Очень приятно, потому что каждый день тренируешься на пустой арене. Это должно поспособствовать ощущению начала сезона для спортсменов пораньше.

Прокат? Вроде бы все получилось. Я не входил в сложные вращения, как обычно, так и договаривались. Буквально несколько дней назад на тренировке неудачно дернул ногу и был на грани того, чтобы здесь не выступать.

В программе много необычной хореографии? Мы работали над ней с танцором, который ставит программы не на льду, для шоу типа «Танцы».

Мотивация на сезон? В первый момент был очень тяжело. У каждого спортсмена можно взять отдельное интервью, как ее сохранять. Очень тяжело. Я пытался справляться тем, что погрузить себя в рабочий процесс. Сейчас в планах подготовиться к контрольным прокатам сборной и Гран-при России. Почему нет этапа в Питере? Правильный вопрос. У нас много арен, было бы здорово. Мне кажется, это не было бы проблемой для города, — сказал Алиев.

В марте ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Дмитрий Алиев
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