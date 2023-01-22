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Фигурное катание

Сегодня, 19:15

Алиев сказал, что подумает о бритье налысо в случае выигрыша большого турнира

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о желании побриться налысо в случае победы на крупном турнире. Алиев выиграл произвольную программу у мужчин на Кубке Первого канала.

— Перекрашусь ли в синий цвет, как Траньков, если выиграем Кубок Первого канала? Не думаю, ему это идет, а у меня волосы не такие, борода... Но вообще, если я еще что-нибудь выиграю значимое в своей жизни, могу налысо побриться. Но не обещаю! Финал российского «Гран-при»? Он значим, конечно, но не настолько. Посмотрим, в общем, — сказал Алиев.

На этих словах в микст-зону прибежала Александра Бойкова, обняла Алиева и сказала: «Дима — наш герой, самый главный!»

— Спасибо, Сашуль, — ответил Алиев.

Кубок Первого канала по&nbsp;фигурному катанию. Кубок Первого канала-2023: команда Загитовой опережает команду Валиевой на 28 баллов. Онлайн-трансляция

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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