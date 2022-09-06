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Фигурное катание

6 сентября, 10:30

Алиев стал единственным фигуристом, проверенным на допинг в августе

Мария Гусева

Дмитрий Алиев стал единственным фигуристом, которого в августе проверило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает ТАСС.

В июле РУСАДА протестировало на допинг 12 российских фигуристов. Третий раз за год протестировали Александру Трусову, Дарью Усачеву, Диану Дэвис и Глеба Смолкина, впервые — олимпийских чемпионок Анну Щербакову и Камилу Валиеву, Софью Акатьеву, Дарио Чиризано, Дениса Горелкина, Софью Леонтьеву, Максима Некрасова и Елизавету Пасечник.

Фигурист-одиночник Алиев был протестирован второй раз.

В прошедшем сезоне 23-летний спортсмен занимал пятое и девятое места на этапах серии «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России он занял девятое место.

Источник: https://tass.ru/sport/15661107
Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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