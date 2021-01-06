Алиев возобновил тренировки после коронавируса

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев вернулся на лед после долгого перерыва, связанного с коронавирусом.

«Дима вернулся на лед 4 января. Пока трудно говорить о том, в какой он форме, сказываются ли последствия коронавируса или нет. Чтобы это понять, понадобится некоторое время», — цитирует ТАСС тренера спортсмена Евгения Рукавицына.

Алиев из-за болезни пропустил пятый этап Кубка России, а затем и чемпионат страны, который прошел с 23 по 28 декабря в Челябинске.

Помимо золотой медали чемпионата Европы, в активе 21-летнего фигуриста серебро европейского первенства. Также Алиев является чемпионом России прошлого сезона.