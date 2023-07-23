Алиев: «Если допустят хотя бы на условиях МОК, надо выступать»

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Российский фигурист Дмитрий Алиев высказал мнение, что если спортсменов из России допустят до международных стартов на условиях, рекомендованных Международным олимпийским комитетом (МОК), то надо участвовать.
«Конечно, как спортсмен, я хочу видеть флаг России и слышать гимн России, — цитирует РИА «Новости» Алиева. — Но если будет возможность выступать хотя бы на условиях, которые сейчас сформулированы МОК, и если от нас не будут требовать политических заявлений или действий против моей страны, то надо это делать. Русские люди все равно будут знать, что это наш спортсмен — Дима Алиев или кто-либо еще. И все равно будут нашим спортсменом гордиться. Да, будет очень обидно, если нас вернут на таких условиях, но это все-таки шаг вперед по сравнению с нынешней ситуацией».
24-летний Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призер чемпионата Европы (2018). чемпион России (2020) и бронзовый призер чемпионата России (2018) в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр (2018).
В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.
В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.