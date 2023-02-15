Алина Горбачева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров

Алина Горбачева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.

За свое выступление она получила 74,51 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (71,46), третье — Агата Петрова (68,81).

16 февраля девушки представят произвольные программы.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Девушки

Короткая программа

1. Алина Горбачева — 74,51 балла

2. Дарья Садкова — 71,46

3. Агата Петрова — 68,81

4. Мария Гордеева — 68,27

5. Елизавета Куликова — 67,88

6. Любовь Рубцова — 67,48

7. Алиса Юрова — 67,22

8. Надежда Понтелеенко — 66,94

9. Вероника Жилина — 66,94

10. Милана Лебедева — 66,14

11. Таисия Щербинина — 65,25

12. Виктория Морозова — 64,94

13. Елизавета Лабутина — 64,65

14. Мария Агаева — 61,64

15. Дина Хуснутдинова — 60,92

16. Софья Титова — 60,01

17. Лидия Плескачева — 54,91

18. Анастасия Марасанова — 54,75