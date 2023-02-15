Сегодня, 17:30
Алина Горбачева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.
За свое выступление она получила 74,51 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (71,46), третье — Агата Петрова (68,81).
16 февраля девушки представят произвольные программы.
Первенство России среди юниоров
Пермь
Девушки
Короткая программа
1. Алина Горбачева — 74,51 балла
2. Дарья Садкова — 71,46
3. Агата Петрова — 68,81
4. Мария Гордеева — 68,27
5. Елизавета Куликова — 67,88
6. Любовь Рубцова — 67,48
7. Алиса Юрова — 67,22
8. Надежда Понтелеенко — 66,94
9. Вероника Жилина — 66,94
10. Милана Лебедева — 66,14
11. Таисия Щербинина — 65,25
12. Виктория Морозова — 64,94
13. Елизавета Лабутина — 64,65
14. Мария Агаева — 61,64
15. Дина Хуснутдинова — 60,92
16. Софья Титова — 60,01
17. Лидия Плескачева — 54,91
18. Анастасия Марасанова — 54,75