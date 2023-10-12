Алина Загитова оценила свое выступление в Уфе с новой программой

Сегодня, 20:05
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире «Гран-при» в Уфе и оценила свою новую программу.
«Вчера выступала на открытии Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Край Курая» в Уфе. Безумно рада презентовать новую программу под музыку «I Feel Like I'm Drowning». Большое спасибо за теплый прием, совсем скоро я к вам вернусь!» — сказала Загитова в своем Telegram-канале.
Выступление фигуристки было организовано в рамках открытия всероссийского турнира по фигурному катанию «Край курая».
21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.