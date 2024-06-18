Загитова: «Готовлюсь к сдаче дипломной работы. Уже все смешалось: люди, кони»

Фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео, в котором показала, как готовится к сдаче дипломной работы.

«Готовлюсь к завтрашней сдаче дипломной работы. Уже все смешалось: люди, кони. Так что надо запомнить очень много информации, правильно сформировать это в своей голове. Поэтому, может, у вас есть какие-то советы, лайфхаки — как вы запоминаете много информации? Очень жду», — сказала олимпийская чемпионка.

Спортсменка учится в РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова в своих соцсетях раскритиковала Николая Баскова, который был ведущим премии «Муз-ТВ».