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Фигурное катание

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Загитова: «Готовлюсь к сдаче дипломной работы. Уже все смешалось: люди, кони»

Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео, в котором показала, как готовится к сдаче дипломной работы.

«Готовлюсь к завтрашней сдаче дипломной работы. Уже все смешалось: люди, кони. Так что надо запомнить очень много информации, правильно сформировать это в своей голове. Поэтому, может, у вас есть какие-то советы, лайфхаки — как вы запоминаете много информации? Очень жду», — сказала олимпийская чемпионка.

Спортсменка учится в РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова в своих соцсетях раскритиковала Николая Баскова, который был ведущим премии «Муз-ТВ».

Алина Загитова
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