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Фигурное катание

Сегодня, 16:37

Алина Загитова показала себя в чулках и обтягивающем топике

Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась с поклонниками в своем Telegram-канале новым видео, в котором она предстала в ярком облике.

На видео Загитова позирует на камеру в студии под «Me and the Devil» — Soap&Skin. Фигуристка надела на себя чулки, короткую юбку и обтягивающий топик.

Загитова является не только олимпийской чемпионкой, но и чемпионкой мира (2019 год) и Европы (2018). Загитова — самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне.

Алина Загитова

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