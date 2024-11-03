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Фигурное катание

Сегодня, 11:35

Загитова об отношениях: «Хочется чувствовать поддержку, чтобы быть за любимым, как за каменной стеной»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Алина Загитова.
Фото Мария Успенская, «СЭ»
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Фигуристка Алина Загитова призналась, что на данный момент не задумывается о создании семьи.

«Ой, это сложный вопрос. Если бы вы меня спросили, что нужно для создания огромного проекта, то я бы сразу ответила — вот это и это. А насчет семьи... Тут просто много факторов должно сойтись. Моя подружка рассказывала, как встретила своего парня. Она просто взяла его за руку — и почувствовала, что это он, тот самый. И я сейчас смотрю на их отношения и думаю: «Господи, неужели такая любовь бывает?!». Мне тоже хочется ощутить подобное. Чувствовать поддержку, чтобы быть за своим любимым как за каменной стеной.
Можно ли сделать из этого вывод, что сердце Алины Загитовой пока свободно? Мое сердце всегда наполнено», — сказала Загитова в интервью журналу Hello.

Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. В последний раз спортсменка участвовала в официальных соревнованиях в сезоне-2019/20. После этого 22-летняя фигуристка была ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Фигурное катание
Алина Загитова

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