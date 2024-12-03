Алина Загитова призналась, что увеличила губы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что сделала губы.

Спортсменка заявила об этом на видео, которое опубликовано в сообществе «PRОпуск» во «ВКонтакте».

— Как ты справляешься с этим хейтом?

— Все просто. Прихожу домой к родным, близким и просто в кругу семьи наслаждаюсь моментом. Кстати, я никогда об этом не говорила. Вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья. Человек я очень скромный и закрытый в какой-то степени. Если посмотреть на звезд шоу-бизнеса, то я максимально закрытая. Возможно, из-за этого люди и хейтят меня, — сказала фигуристка.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года 22-летняя Загитова нарушила правила дорожного движения 197 раз. С марта 2019 года по ноябрь 2024-го спортсменка получила 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей.

Загитова — единственная одиночница в истории российского фигурного катания, которая завоевала все самые престижные титулы. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой, побеждала на чемпионатах мира и Европы, а также в финале «Гран-при».