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Сегодня, 19:08

Загитова: «Раньше я реагировала на хейт импульсивно. Задумывалась, а вдруг они правы»

Загитова призналась, что раньше остро реагировала на хейт в свой адрес
Ана Горшкова
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как реагирует на хейт по поводу своих увлечений. Спортсменка призналась, что раньше обращала внимание на комментарии в соцсетях.

Алина Загитова. Загитова откроет свою школу фигурного катания. Однако уже возникли серьезные вопросы

«Раньше я реагировала на хейт импульсивно, — приводит Sport24 слова Загитовой. — Задумывалась, а вдруг они правы и у меня реально ничего не получается? Но если думать над каждым комментарием, ничего и не получится, ты просто зажмешься в себе, не будешь дальше развиваться».

1 июля 21-летняя спортсменка одержала победу над шпажисткой Кариной Азнавурян в фехтовальном поединке на Дне московского спорта в «Лужниках».

«Не понимаю, сколько времени у этих людей и есть ли у них своя жизнь, чтобы писать такое чужому человеку, которого они даже не знают. Но у каждого своя жизнь, они сами решат, что делать», — добавила Загитова.

Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
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