Загитова: «Олимпийские игры были моей мечтой на протяжении всей карьеры»

Загитова рассказала, какая мечта была главной в ее карьере

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какая мечта была главной в ее карьере.

«Олимпийские игры были моей мечтой на протяжении всей карьеры. Мы все-таки с самого утра тренируемся до позднего вечера, и когда достигаем этой цели, очень радуемся. И хотя фигурное катание — индивидуальный вид спорта, я бы не смогла достичь цели без команды тренеров, семьи и болельщиков. Я безумно им благодарна», — сказала Загитова.

21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В конце 2019 года она приостановила карьеру.