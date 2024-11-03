Загитова об отношениях с Медведевой: «Я всегда хотела дружить с Женей. Здороваюсь с ней при встрече, а она...»

Алина Загитова в интервью журналисту Надежде Стрелец ответила на вопрос о том, как она относится к Евгении Медведевой.

Обе фигуристки — ученицы тренера Этери Тутберидзе.

— Какие сейчас у вас с Женей отношения? — вопрос Загитовой.

— Никаких.

— Здороваетесь при встрече?

— Нет. Ну, я здороваюсь.

— А она — нет?

— Обидно. Но я уже привыкла. У нас эмоциональные качели. После Олимпиады мы долго не общались, нас подружила Рита Мамун. Мы пообщались на Олимпиаде в Пекине, потом еще немного в Москве — и все. Никакой ссоры не было, может, я ей напоминаю о чем-то. Родители меня воспитывали: надо относиться к человеку так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. В жизни так не бывает, раньше я переживала из-за этого. Я всегда хотела дружить с Женей, говорила искренне, что мы — подруги. Только она расскажет, что у нее внутри.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Загитова завоевала золотую медаль, Медведева на тех Играх стала второй.