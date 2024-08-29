Загитова — о своей академии в Казани: «Проект на стадии проектирования. Хочется чтобы школа была стильной и молодежной»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после завершения своего шоу «Хранители времени» рассказала о текущем состоянии проекта собственной ледовой школы в Казани.

«Проект пока на стадии проектирования, продумывается весь фасад проекта. Хочется, чтобы школа была не только функциональной, но и стильной, молодежной. По поводу того, как я часто буду приезжать в Казань, думаю достаточно часто. Мне важен результат, готовится концепция школы, мне важно, чтобы она работала так, что даже когда меня не будет, все работало на 100 процентов», — сказала Загитова.

Школу Алины Загитовой анонсировали еще в 2022 году, однако на данный момент нет даже утвержденной площадки для строительства катка.