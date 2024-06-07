Загитова: «Планы на 2024 год грандиозные»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает своим долгом популяризацию спорта среди масс.

«Планы на 2024 год? Планы грандиозные, я пытаюсь с каждым годом становиться лучше. В плане развития спорта я считаю своим долгом продвигать его в массы. Поэтому на данный момент много всего того, чего вы даже не знаете.

Я буду открывать школу фигурного катания в Казани, буду выступать на разных мероприятиях, в шоу как фигурист — расписание можно посмотреть на сайте в интернете. А также буду вести общественную деятельность. Я имею в виду посещение таких мероприятий, как Петербургский международный экономический форум, чтобы продвигать спорт», — цитирует ТАСС Загитову.

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).