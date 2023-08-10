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Фигурное катание

Сегодня, 22:20

Загитова обратилась к своим хейтерам: «Советую всем развиваться и пробовать что-то новое»

Олимпийская чемпионка Загитова заявила, что не понимает хейта в свой адрес
Ана Горшкова
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото AFP
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале обратилась к людям, которые ее критикуют.

«Выхожу с разговорным форматом, потому что меня только что бомбануло. Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь. Я считаю, что человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте. И это самое ужасное состояние лично для меня. Думаю, меня многие поймут в этом вопросе», — сказала фигуристка в видео.

Также фигуристка заявила, что решила заняться актерским мастерством не для того, чтобы в кино сниматься, а просто потому что захотела.

«Я так почувствовала, и я этому очень рада. Советую всем развиваться и пробовать что-то новое», — сказала фигуристка в видео.

 
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Ранее Загитова представила новый клип с необычной для себя хореографией. Также в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» фигуристка призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве. Она также поделилась воспоминаниями о том, как однажды попала в аварию с мамой.

21-летняя фигуристка — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

 
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Фигурное катание
Алина Загитова
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