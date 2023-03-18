0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:23

Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Алина Загитова.
Фото Кадр трансляции Первого канала
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова выступила в белом платье с белым париком на турнире по шоу-программам «Русский вызов» в «Мегаспорте».

20-летняя российская спортсменка на льду исполнила роль американской актрисы Мэрилин Монро.

Загитова показала свой номер под песню Монро «I wanna be loved by you». Жюри оценили выступление фигуристки в 18,09 балла.

Как сообщается в пресс-релизе соревнований, победители турнира получат 5 миллионов рублей. За второе место — 3 миллиона, за третье — 1 миллион.

Фигурное катание
Алина Загитова
4
0
Читайте также
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео номера Валиевой на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Ягудин в день рождения стал победителем турнира по шоу-программам