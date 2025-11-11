Видео
11 ноября, 19:10

Амбассадор ДоброFON Роман Костомаров посетил Уфу с благотворительным визитом

Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
1/2

Благотворительное мероприятие «Сила духа Уфы» прошло на игре FONBET Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада».

В Уфе ДоброFON совместно с «Салаватом Юлаевым» открыл фотовыставку «Химия была, но мы расстались» в поддержку одноименного проекта. На церемонии открытия выступил олимпийский чемпион Роман Костомаров. Он познакомился с участниками выставки, сделал памятные фотографии и передал чек от ДоброFON на сумму 520 000 рублей. Средства будут направлены на развитие проекта «Химия была, но мы расстались».

«Спорт учит не сдаваться. Такие совместные акции и есть настоящая победа. Сегодняшняя встреча — чтобы поддержать, помочь и победить. Вместе. Хорошо, что есть проекты, которые дарят людям свет и уверенность, что есть завтра», сказал Роман Костомаров.

Роман Костомаров.

На фото — истории 18 героев из Уфы и городов республики, победивших онкологические заболевания.

«Я говорила о своем заболевании только с близкими людьми. Но решила открыться и участвовать в проекте, чтобы поднять самооценку после лечения и взглянуть на себя со стороны. А еще дать знать пациентам с таким же диагнозом, что они не одни. Проект очень вдохновил меня, я поверила: не нужно стесняться своей внешности после операции. Даже начала гордиться собой и другими, какие мы все молодцы. Огромное спасибо за этот проект», — поделилась участница проекта «Химия была, но мы расстались» Альфия Суфиянова.

Также в рамках визита состоялась фотосессия с Романом Костомаровым для уфимских болельщиков. А перед началом матча был передан еще один чек от ДоброFON на сумму 909 000 рублей по итогам акции «Номер добра».

