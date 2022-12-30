Американская фигуристка Бабилония попросила убрать статью о показательном номере Валиевой на чемпионате России

Чемпионка мира Тай Бабилония обратилась к аккаунту американского телешоу Today с просьбой убрать статью о показательном номере россиянки Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Дорогие, ПОЖАЛУЙСТА, уберите это. Это полное оскорбление нашей олимпийской сборной по фигурному катанию», — написала Бабилония в своих социальных сетях.

На чемпионате России 16-летняя Валиева представила показательный номер под музыку из нового популярного сериала «Уэнсдей».

На турнире в Красноярске фигуристка заняла второе место. Она набрала 247,32 балла по сумме короткой и произвольной программ.