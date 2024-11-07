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Фигурное катание

Сегодня, 09:15

Американская фигуристка Гленн рассказала о демотивации из-за россиянок: «Думала: зачем мне кататься?»

Наталья Боку
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Эмбер Гленн.
Фото AFP
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Американка Эмбер Гленн, выигравшая на выходных «Гран-при Франции», в интервью «СЭ» рассказала о том, за счет чего исполняет тройной аксель в 25 лет.

— Это был мой шанс, цель, которую я поставила перед собой. Когда мне было лет 13, единственной девушкой с тройным акселем была Мао Асада. Больше никто его не делал, люди выигрывали, может, с одним каскадом 3-3. Итак, я выучила свои 3-3 и подумала: ладно, все готово.

Потом произошла «русская революция четверных», когда мне было где-то 16-17. Я подумала: «Подождите, что происходит, нет, о боже!» И какое-то время это меня очень обескураживало. Я думала: а зачем мне вообще кататься? Ведь уже не важно, что бы я ни делала, я не смогу с ними конкурировать, я слишком старая, этим детям по 13 лет, а мне уже 17, слишком поздно начинать, уже ничего не выучу... Полная демотивация. А потом, когда случился ковид и я не могла кататься на льду, то пришла мысль: «Знаете что, а я попробую, смогу ли!» Поставила перед собой цель хотя бы попытаться. И эта вера в себя помогла мне снова воодушевиться. И вот я выучила тройной аксель.

Эмбер Гленн. Чемпионка США обратилась к российским фигуристам. У нее свое мнение об их отстранении

ISU отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований в 2022 году. В сентябре нынешнего года организация не стала возвращать россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.

Фигурное катание
Эмбер Гленн

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