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Фигурное катание

Сегодня, 12:05

Американская фигуристка выразила соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк

Игнат Заздравин
Корреспондент
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк.
Фото Global Look Press
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Американская фигуристка Наоми Ланг выразила соболезнования в связи со смертью российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Американка выступала в танцах на льду в паре с супругом Заворотнюк Петром Чернышевым.

«Я очень расстроена, услышав новости о смерти Анастасии Заворотнюк. Знать ее, значит знать самого прекрасного человека, не только внешне, но и внутренне. У нее было большое сердце, она всегда принимала меня в Россию, и в свой дом. Почему мир должен быть таким жестоким? Это несправедливо, что жизнь забрала такую замечательную женщину.

Настя, я всегда буду помнить твою доброту и свет, который проявлялся вокруг тебя, когда ты входила в комнату. Я буду помнить, как ты заставляла людей смеяться в любой ситуацию. Спасибо, Настя, за свет в темноте. Такой тебя всегда будут помнить», — написала Ланг в соцсетях.

 
Умерла Анастасия Заворотнюк. Что известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией.

За свою карьеру Заворотнюк приняла участие в 37 проектах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня». Она перестала появляться на телеэкранах в 2019 году.

Фигурное катание
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