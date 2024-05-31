Американская фигуристка выразила соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк

Американская фигуристка Наоми Ланг выразила соболезнования в связи со смертью российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Американка выступала в танцах на льду в паре с супругом Заворотнюк Петром Чернышевым.

«Я очень расстроена, услышав новости о смерти Анастасии Заворотнюк. Знать ее, значит знать самого прекрасного человека, не только внешне, но и внутренне. У нее было большое сердце, она всегда принимала меня в Россию, и в свой дом. Почему мир должен быть таким жестоким? Это несправедливо, что жизнь забрала такую замечательную женщину.

Настя, я всегда буду помнить твою доброту и свет, который проявлялся вокруг тебя, когда ты входила в комнату. Я буду помнить, как ты заставляла людей смеяться в любой ситуацию. Спасибо, Настя, за свет в темноте. Такой тебя всегда будут помнить», — написала Ланг в соцсетях.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией.

За свою карьеру Заворотнюк приняла участие в 37 проектах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня». Она перестала появляться на телеэкранах в 2019 году.