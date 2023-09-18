Американская группа Everybody Loves an Outlaw восхитилась выступлением Валиевой под их композицию

Американская группа Everybody Loves an Outlaw отреагировала на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой под их композицию.

На контрольных прокатах сборной России, которые прошли с 16 по 17 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт», спортсменка представила короткую программу под блюз I See Red.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню! Такой невероятный артистизм», — написала группа в соцсетях.

Произвольная программа фигуристки на сезон-2023/24 представлена под саундтрек из «Черной пантеры».

17-летняя Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.