Американская группа Everybody Loves an Outlaw восхитилась выступлением Валиевой под их композицию

Сегодня, 16:31
Американская группа Everybody Loves an Outlaw отреагировала на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой под их композицию.
На контрольных прокатах сборной России, которые прошли с 16 по 17 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт», спортсменка представила короткую программу под блюз I See Red.
«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню! Такой невероятный артистизм», — написала группа в соцсетях.
Произвольная программа фигуристки на сезон-2023/24 представлена под саундтрек из «Черной пантеры».
17-летняя Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.