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Фигурное катание

Сегодня, 16:31

Американская группа Everybody Loves an Outlaw восхитилась выступлением Валиевой под их композицию

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Американская группа Everybody Loves an Outlaw отреагировала на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой под их композицию.

На контрольных прокатах сборной России, которые прошли с 16 по 17 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт», спортсменка представила короткую программу под блюз I See Red.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню! Такой невероятный артистизм», — написала группа в соцсетях.

Произвольная программа фигуристки на сезон-2023/24 представлена под саундтрек из «Черной пантеры».

17-летняя Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Фигурное катание
Камила Валиева
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