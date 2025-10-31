Трехкратные чемпионы мира в танцах на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс поделились мнением о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка в такой ситуации. Я знаю, какой это большой стресс — быть спортсменом мирового уровня, даже сейчас, когда мне уже 36. Думаю, нужно с пониманием относиться к каждому человеку. Мы никогда не можем знать всей ситуации полностью. Честно говоря, даже не знаю, что бы я ей сказал», — приводит Fox News слова Бэйтс.

Чок отметила, что пожелала бы российской фигуристке, как и любому другому человеку, только добра.

«Независимо от того, что кто-то сделал или не сделал и как это на тебя повлияло, я думаю, важно помнить, что все мы принадлежим к человечеству, и все мы здесь ради нашего единственного момента на Земле. Я просто желаю всем здоровой, счастливой жизни рядом с любимыми людьми», — добавила она.

30 октября федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. 29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021-го. Также были пересмотрены результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине — сборная России, в составе которой выступала Валиева, переместилась с первого места на третье, а золотые медали перешли американским фигуристам.