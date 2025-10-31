Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

Допинг

31 октября, 16:30

Бэйтс — о допинг-деле Валиевой: «Трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка»

Американские фигуристы Чок и Бэйтс поддержали Валиеву
Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратные чемпионы мира в танцах на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс поделились мнением о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Камила Валиева.Валиева должна выплатить более 2 миллионов по итогам допинг-дела. Она уже вернулась к тренировкам

«Трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка в такой ситуации. Я знаю, какой это большой стресс — быть спортсменом мирового уровня, даже сейчас, когда мне уже 36. Думаю, нужно с пониманием относиться к каждому человеку. Мы никогда не можем знать всей ситуации полностью. Честно говоря, даже не знаю, что бы я ей сказал», — приводит Fox News слова Бэйтс.

Чок отметила, что пожелала бы российской фигуристке, как и любому другому человеку, только добра.

«Независимо от того, что кто-то сделал или не сделал и как это на тебя повлияло, я думаю, важно помнить, что все мы принадлежим к человечеству, и все мы здесь ради нашего единственного момента на Земле. Я просто желаю всем здоровой, счастливой жизни рядом с любимыми людьми», — добавила она.

30 октября федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. 29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021-го. Также были пересмотрены результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине — сборная России, в составе которой выступала Валиева, переместилась с первого места на третье, а золотые медали перешли американским фигуристам.

По информации «СЭ», 19-летняя россиянка планирует возобновить спортивную карьеру после завершения четырехлетнего срока отстранения от спорта в декабре этого года.

Telegram Дзен Max
Камила Валиева
Фигурное катание
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя