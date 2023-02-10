Американский фигурист Наумов рассказал о «нокауте» перед чемпионатом четырех континентов

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов рассказал о том, как проводил подготовку к чемпионату четырех континентов, который проходит в данный момент в Колорадо-Спрингс (1800 м над уровнем моря).

— После чемпионата США нам пришлось акклиматизироваться к высоте, перерыв был коротким, так что мы сразу поехали сюда. Я был в неплохой форме. Поэтому задачей стало повысить выносливость, вычистить элементы. Я и заболел ненадолго, но не ковидом. На некоторых тренировках я не мог дышать, не знаю, из-за насморка или из-за высоты. Но несколько дней я был в нокауте. Это самая высокая точка, в которой я соревновался. Но когда я выступал в Куршевеле, мы готовились — у нас есть специальная комната в клубе, мы носили маски, чтобы симулировать дыхание в таких условиях. Но турнир здесь будет тяжелым вне зависимости от того, как долго ты здесь остаешься перед началом, — спрогнозировал Наумов.

После короткой программы на чемпионате четырех континентов Наумов восьмой в 11 баллах от медали.