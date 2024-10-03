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Фигурное катание

Сегодня, 15:23

Американский журналист предложил собрать деньги на смену гражданства Косторной

Игнат Заздравин
Корреспондент
Георгий Куница и Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Американский журналист Дэйв Лис предложил собрать деньги для смены гражданства российской фигуристке Алене Косторной.

«Если она собирается перейти в другую страну, то нужно сделать это сейчас. Они с Куницей быстро прогрессируют. И если от нас понадобится собрать деньги на то, чтобы Косторная представляла Азербайджан, мы можем это сделать», — заявил Лис в подкасте на YouTube-канале TheSkatingLesson.

30 сентября Косторная сообщила, что пропустит значительную часть ближайших соревнований из-за проблем со здоровьем.

Косторная перешла из одиночного в парное катание в начале 2023 года. Она выступает в паре с Георгием Куницей. 15-16 сентября фигуристы принимали участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница

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