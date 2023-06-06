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Фигурное катание

Сегодня, 12:12

Амодьо — об отстранении россиян: «Не понимаю, почему некоторым разрешают участвовать, а некоторым нет»

Алина Савинова
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Чемпион Европы по фигурному катанию Флоран Амодьо высказался об отстранении российских спортсменов.

«Я не понимаю ситуации, почему некоторым людям разрешают, а некоторым нет. Это нечестно, когда есть какой-то российский теннисист, какой-то российский футболист. А почему бы и нет? Я не буду говорить о решении, принятом этой страной. Мне кажется несправедливым, что иногда это «да», а иногда — «нет». Честно говоря, я хочу, чтобы все мои друзья могли соревноваться и показывать себя с лучшей стороны в фигурном катании. Я понимаю, что это сложно, но надеюсь, что вся эта ситуация скоро закончится», — цитирует Амодьо Sport24.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных турниров. В июне того же года организация продлила отстранение.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-06-amodo-ob-otstranenii-sportsmenov-iz-rf-ne-ponimayu-pochemu-nekotorym-razreshayut-uchastovovat-a-nekotorym-net
Фигурное катание
Флоран Амодьо
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